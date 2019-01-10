Легкоатлеты Шубенков и Ласицкене признаны лучшими в 2018 году

Всероссийская федерация легкой атлетики подвела итоги 2018 года, определив лучших спортсменов. Барьерист Сергей Шубенков победил в номинации "Лучший спортсмен". ВФЛА отметила его успехи, особо обратив внимание на обновление им рекорда России (12.92 секунды).

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене одержала победу в номинации "Лучшая спортсменка". В минувшем году она выиграла 25 турниров, в числе которых чемпионат мира в помещении в Бирмингеме, чемпионат Европы в Берлине, Континентальный кубок ИААФ и престижнейший турнир под эгидой ИААФ – "Бриллиантовая лига".

Также отметим, что номинацию "Прорыв года" взял Тимур Моргунов, выступающий в прыжках с шестом. Лучшим молодым легкоатлетом ВФЛА признала Александра Комарова, являющегося рекордсменом России среди юношей в десятиборье.