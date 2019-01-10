В Казахстане произошла авария с участием трех десятков автомобилей

Гололед привел к массовой аварии в Казахстане, когда на дороге образовался сильнейший гололед, и водители не успевали затормозить при виде скопления автомобилей.

Инцидент произошел сегодня, 10 января, на Капчагайской трассе. Местной прессе очевидцы сообщили, что первое столкновение автомобилей произошло, когда пешеход перебежал дорогу и вынудил машины затормозить.

Масштабы происшествия разрастались как снежный ком. В остановившиеся транспортные средства врезались следующие за ними автомобили. Пассажиры и водители выбегали из своих машин и отходили на обочину, наблюдая на безопасном расстоянии за дальнейшими столкновениями.

В аварию попали больше трех десятков автомобилей. Отдельным машинам удалось без особых последствий съехать на обочину, другие были слегка помяты, а некоторые пострадали так, что восстанавливать их обойдется крайне дорого.

В настоящее время известно о нескольких пострадавших, которые были с травмами доставлены в местную больницу. Подробная информация об их состоянии на данный момент отсутствует. На месте происшествия работают врачи, спасатели и сотрудники полиции.