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Ситуация в Донбассе 17 минут назад

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10 января 201917:55

После обстрела ВСУ ранены трое сотрудников компании "Вода Донбасса"

Трое сотрудников предприятия "Вода Донбасса" ранены при обстреле служебного автомобиля предприятия украинскими военнослужащими у Ясиноватой. Обстрел начался во время очистки от снега проезда на рабочее место сотрудниками коммунального предприятия "Вода Донбасса" в районе Васильевской насосной станции первого подъема.

Ранения пострадавших оцениваются как средней тяжести, сообщает РИА Новости. Огонь по рабочим предприятия велся с украинских позиций из БМП-1 и станкового противотанкового гранатомета.

 

Обстрелянный автомобиль ЗиЛ-131 регулярно курсирует по одному и тому же маршруту, отменил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Машина перевозит дежурную смену Донецкой фильтровальной станции. После обстрела у села Крутая Балка, которое Киев не контролирует, автомобиль сгорел. При этом сейчас в Донбассе действует режим новогоднего перемирия.

Военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик Киев начал в апреле 2014 года. Население Донецка и Луганска не признало итогов февральской смены власти Майданом в Киеве. С 2014 года жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 тысяч человек.

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