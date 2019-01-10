25-летняя томичка умерла после удаления варикоза в частной клинике

Молодая девушка скончалась после операции по удалению варикозного расширения вен. Инцидент произошел в Томске 4 января, но известно о нем стало только сейчас. 25-летняя жительница города почувствовала себя плохо сразу после медицинской процедуры, которая проводилась в одной из частных клиник, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на СК РФ.



Врачи успели доставить девушку в реанимацию Сибирского государственного медицинского института. Однако спасти ее врачи не успели. Следственный комитет выясняет все обстоятельства произошедшего.