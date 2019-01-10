Канал в тоннеле: грязевой поток в Тушине хлестал 7 часов

Мощный грязевой поток, который затопил Тушинский тоннель, хлестал почти 7 часов. От места прорыва в течение дня вывезли уже 30 грузовиков с песком. Движение в сторону области перекрыто.

Буквально около часа назад удалось практически полностью остановить фонтан воды, который с 10 часов утра бил в районе тоннеля на Волоколамском шоссе. Авария произошла из-за подмыва грунта на Канале имени Москвы. Площадь размыва достаточно большая — больше 70 квадратных метров. Поэтому воды из канала вытекало очень много и с большой скоростью — примерно 50 литров в секунду.



"Стенка канала дала протечку, много воды и грязи вытекло в Тушинский тоннель. Пришлось приостановить движение. Авария достаточно серьезная. Надеюсь, что до завтрашнего утра все работы будут проведены", — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Весь день на месте в усиленном режиме работают аварийные бригады. Они уже заделали промоину в грунте. Кроме того, проводятся работы по укреплению береговой черты. Бояться, что вода вновь хлынет, уже не стоит.

"Мы открыли сейчас два щита, понижение уровня воды в канале идет примерно на 40-50 см в час. Надеемся, что с открытием второго щита вода будет уходить быстрее, чтобы в течение 6 часов стравить воду из тела шлюза", — рассказал Петр Бирюков, заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства.

Сейчас воды в тоннеле почти нет. Большие "КамАЗы" вывозят оттуда песок, 30 груженых машин уже выехало. Тем не менее, до конца дня он еще будет закрыт. Из-за этого на дорогах большие изменения: полностью перекрыто движение по Волоколамскому шоссе от Ленинградского шоссе в направлении Московской области, а также от МКАД в направлении центра. ЦОДД сообщает, что в ближайшее время будет открыто автомобильное движение в сторону области в районе Тушинского тоннеля по встречной полосе от эстакады в районе ул. Академика Курчатова до стадиона "Спартак".

Жителям ближайших к тоннелю домов сотрудники ГИБДД помогают проехать к своим подъездам, но для этого необходимо иметь при себе паспорт.

"Мы уже заканчиваем подготовку к тому, чтобы по той части тоннеля, которую не затронула вода, организовать движение", — сообщил Максим Ликсутов, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Сейчас в районе Волоколамского шоссе есть небольшие транспортные затруднения, но в целом, большого коллапса нет, машины едут.