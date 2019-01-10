Роскомнадзор проверит BBC на соответствие антитеррористическому законодательству

Роскомнадзор проверит, как соблюдает лицензионные и обязательные требования в области телевещания британская BBC. Инспекция запланирована с 14 по 31 января 2019 года. В ведомстве уточнили, что уже попросили телекомпанию предоставить необходимые документы, сообщает агентство "Интерфакс".



"В настоящий момент выявлены материалы, транслирующие идеологические установки международных террористических организаций", — говорится в сообщении Роскомнадзора. Ведомстсво нашло на сайте ВВС цитаты главаря ИГИЛ (запрещена в России) Аль-Багдади.

21 декабря прошлого года Роскомнадзор сообщил, что в ответ на вынесение Ofcom решения о нарушении правил вещания телеканалом RT начинает проверку канала BBC World News, а также ресурсов канала в интернете. В ведомстве уточнили, что проверка проводится "на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству".

В 2018 году стало известно, что британские власти пригрозили RT штрафом в 250 тысяч фунтов и отзывом лицензии. Госрегулятор Ofcom заподозрил телеканал в нарушении принципа беспристрастности.

Проверка BBC Роскомнадзором – это реакция на действия Великобритании.