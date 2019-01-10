В столице открыли новую платформу Карачарово

Новую платформу Карачарово сегодня открыли в Москве на Горьковском направлении железной дороги. Остановка пригородных электричек стала на полкилометра ближе к станции МЦК, так что у тысяч пассажиров этот путь будет занимать втрое меньше времени. Все это важный этап создания крупнейшего в Европе транспортно-пересадочного узла.

Еще несколько лет назад кроме технически устаревшей станции Карачарово здесь ничего не было. Сегодня зона между Рязанским проспектом и шоссе Фрезер — одна из самых масштабных строительных площадок.

"Огромное количество коммуникаций переносится, создаются новые графики движения. Запуск новой платформы поэтапно даст возможность дополнительно останавливаться 20 парам экспрессов", — говорит Олег Белозеров, генеральный директор — председатель правления ОАО "Российские железные дороги".



Крупнейший в Европе транспортно-пересадочный узел объединит две станции метро — обе "Нижегородские", МЦК, пригородные поезда и наземный общественный транспорт.

Остановочный пункт Карачарово перенесли на 500 метров, проложили новые пути. Осенью ввели одну платформу, чтобы пассажиры уже тогда могли пользоваться станцией, сегодня запускают вторую. Теперь дорога до МЦК занимает всего 5 минут вместо 15 минут. Появилась современная навигация, удобные вестибюли и переходы.

"В целом это новые восточные ворота Москвы, в которых будет сосредоточено пять разных направлений общественного транспорта", — рассказывает мэр столицы Сергей Собянин.

Впечатляют и масштабы подземных работ. Станция "Нижегородская" уникальная и по масштабам (две платформы с четырьмя путями, поворотными тоннелями и депо под одной крышей), и по технологии — ее "сажали" посреди плотной застройки, дорог, МЦК и электричек. Сюда будут приходить поезда Большой кольцевой линии и Некрасовской ветки.

Интеграция метро, МЦК и пригородных электричек проходит одновременно на семи железнодорожных направлениях и пробивает путь для другого масштабного проекта — Московских центральных диаметров. Чтобы связать всевозможные виды транспорта, где-то строят совершенно новые платформы, другие, как Карачарово, переносят ближе к метро и МЦК. Это разгрузит столичные вокзалы, подземку и прилегающие улицы — в любую точку Москвы можно будет попасть, не заезжая в центр.