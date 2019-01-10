Установлен источник загадочных космических сигналов, который не давал ученым спать годами

Астрофизикам из университета Британской Колумбии удалось установить источник мистических радиосигналов из космоса, который ученые пытались определить с 2007 года. Оказалось, он расположен почти в трех миллиардах световых лет от Земли, сообщает BBC.

Приблизиться к разгадке таинственного космического явления канадским ученым помог радиотелескоп CHIME (Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment).

С его помощью удалось определить, что быстрые радиовсплески, источник которых исследователи пытались установить годами, исходят со стороны карликовой галактики в миллиардах световых лет от нас.

По словам астрофизиков, источник сигнала должен обладать невероятной энергией. Во время каждого всплеска, который длится доли секунды, энергии вырабатывается почти в 25 миллионов раз больше, чем ее способно произвести Солнце.

Пока у исследователей есть две основные версии происхождения сигнала. Первая – ее вырабатывает некий сверхмассивный объект, например, черная дыра. Вторая версия – энергия исходит от нейтронной звезды (так называемого магнетара), у которого невероятно мощное магнитное поле.

В некоторых СМИ также появилась информация о том, что излучать энергию может "неизвестный космический корабль".