Движение в Тушинском тоннеле и на Волоколамском шоссе открыто

Движение на Волоколамском шоссе в Москве полностью восстановлено в обоих направлениях после затопления грязью, илом и водой Тушинского тоннеля. Как сообщает РИА Новости, перекрытой пока остается лишь улица Свободы.

Несколькими минутами раньше Волоколамку открыли в сторону области. Сначала по магистрали пустили общественный транспорт и лишь затем частников.

Утром 10 января вода подмыла грунт в шлюзе № 8 канала имени Москвы. Площадь размыва составила более 70 квадратных метров. Вода хлынула из канала с большой скоростью – примерно 50 литров в секунду.

В итоге мощный грязевой поток затопил Тушинский тоннель, вызвав провал грунта. Автомобильное движение было перекрыто, на месте происшествия был срочно создан оперативный штаб по ликвидации происшествия.

С места прорыва было вывезено 30 грузовиков с песком. На месте ЧП трудятся аварийные бригады, которые заделали промоину в грунте и укрепляют береговую черту канала.