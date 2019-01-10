Итальянка Витоцци выиграла спринт в Оберхофе, Миронова – 17-я

В немецком городе Оберхоф спринтерской гонкой среди женщин стартовал четвертый этап Кубка мира по биатлону. Победу в гонке одержала итальянская биатлонистка Лиза Витоцци, которая преодолела дистанцию в 7,5 километра за 22 минуты 34,6 секунды.

Следом за Витоцци финишировала француженка Анаис Шевалье. Она отстала от победительницы на 5,3 секунды. Замкнула тройку лучших шведка Анна Эберг, приехавшая к финишу через 15 секунд после лучшего результата. Все три спортсменки не допустили ни одного промаха на огневых рубежах.

Лучшее время среди российских биатлонисток продемонстрировала Светлана Миронова, которая при двух промахах в стрельбе заняла 17 место. Ее отставание от Витоции составило 57,5 секунды. Евгения Павлова финишировала на 22 строчке (1 промах), Екатерина Юрлова-Перхт – на 28 позиции (1), Ирина Старых – на 29 месте (1), Маргарита Васильева – на 53 (3), а Валерия Васнецова – на 60 (2).