Мадуро стал президентом до 2025 года

В Каракасе принес президентскую присягу Николас Мадуро. Инаугурация президента прошла в здании верховного суда Венесуэлы. Торжественная церемония транслировалась в прямом эфире местных телеканалов. Новые президентские полномочия Мадуро продлятся до 2025 года.

По конституции президент Венесуэлы Николас Мадуро должен был присягать перед Национальной ассамблеей, отмечает РИА Новости. Но поскольку контролируемый оппозицией парламент фактически отстранен от политических процессов в стране, то Мадуро воспользовался статьей 231 конституции.

Выборы президента Венесуэлы прошли 20 мая 2018 года. К участию в голосовании были приглашены более 20,5 миллиона избирателей. Явка составила 45,99 процента. При этом за Николаса Мадуро свои голоса отдали почти 6 миллионов 200 тысяч человек, а его главный противник Энри Фалькон от оппозиционной партии "Прогрессивный авангард" получил поддержку 1 миллиона 900 тысяч венесуэльцев.

На инаугурацию Мадуро на второй президентский срок в столицу Венесуэлы приехали президенты Боливии, Сальвадора и Никарагуа Эво Моралес, Санчес Серен и Никарагуа Даниэль Ортега, глава Кубы Мигель Диас-Канель, вице-президент Турции Фуат Октай, министр сельского хозяйства и сельских дел Китая Хань Чанфу, генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо, а также президенты Абхазии и Южной Осетии Рауль Хаджимба и Анатолий Бибилов.

Москву на инаугурации представлял зампред Совфеда Ильяс Умаханов.

Второй президентский срок Николаса Мадуров отказались признавать в Вашингтоне, а также входящие в "Группу Лимы" страны Америки. Это Аргентина, Бразилия, Гайана, Гватемала, Гондурас, Колумбия, Коста-Рика, Панама, Парагвай, Перу, Сент-Люсия, Чили и Канада.

Об усилении давления на Каракас объявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. Ранее Мадуро обвинил Болтона в подготовке покушения на себя.