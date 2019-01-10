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10 января 201919:13

Кудряшов расторг контракт с "Рубином"

Виталий Тимкив/ТАСС

Российский защитник Федор Кудряшов расторг контракт с казанским "Рубином" по обоюдному соглашению сторон и уже покинул клуб из столицы Татарстана. Футболист выступал за "Рубин" с сезона 2017/18.

О расторжении контракта сообщает официальный сайт казанского клуба. За время выступлений в Казани он сыграл 38 матчей и был привлечен в состав сборной России для выступлений на домашнем чемпионате мира.

Ранее Вести.Ru сообщали о том, что Кудряшов в текущее зимнее трансферное окно переберется в другой клуб российской премьер-лиги – "Краснодар". Переговоры между футболистом и "быками" находятся в завершающей стадии.

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