В столичном метро мужчина упал на рельсы

На станции метро Арбатская в Москве мужчина упал на рельсы. Инцидент произошел в 18:25, а через 5 минут пассажира уже подняли на платформу. Он не пострадал, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на метрополитен.

На некоторое время интервал между поездами был увеличен. Однако сейчас график восстановлен.