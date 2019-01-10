ЕСПЧ зарегистрировал жалобы на нарушение Украиной прав российских моряков с "Норда"

Европейский суд по правам человека зарегистрировал все жалобы, которые подали против Украины адвокаты экипажа российского рыболовецкого судна "Норд", который был задержан 25 марта 2018 года в Азовском море.

Как передает телеканал "Россия 24", в жалобах содержатся перечень нарушений международных Конвенций, которые допустили власти Украины, когда незаконно задержали 10 российских моряков, а потом насильно удерживали в Бердянском порту.

Речь идет о нарушении права на свободу и личную неприкосновенность, запрета на применение пыток и лишения права на защиту.





Экипаж "Норда" смог вернуться на родину спустя семь месяцев в результате обмена на украинских моряков, которых задержали за нарушение государственной границы России и браконьерство.

Капитан судна Владимир Горбенко по-прежнему удерживается на Украине, где его обвиняют в незаконном промысле и нарушении порядка "въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее", имея в виду Крым, который в марте 2014 года присоединился к РФ.