"Куньлунь" прервал победную серию "Барыса" в матче КХЛ

Программа очередного игрового дня Континентальной хоккейной лиги продолжилась в Астане, где "Барыс" на своей домашней площадке потерпел поражение от китайского "Куньлунь Ред Стар". Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу дальневосточного клуба.

Хозяева льда открыли счет благодаря стараниям Алексея Маклюкова, который уже на 39 секунде поединка поразил ворота клуба из Китая. Однако еще в первом периоде гости сначала сравняли счет, а затем вышли вперед. Заброшенными шайбами отличились Патрик Лунд и Брэндон Ип. В концовке матча – за 13 секунд до финальной сирены, Ип оформил дубль и установил окончательный счет.

"Куньлунь" прервал победную серию "Барыса", состоявшую из трех матчей. Благодаря выездному успеху китайский клуб набрал 43 очка и занимает 9 позицию в Восточной конференции. "Барыс" же с 65 очками располагается на 4 строчке Востока.

Еще в одном матче дня уфимский "Салават Юлаев" в овертайме вырвал победу у рижского "Динамо" – 3:2. На шайбы Лауриса Дарзиньша и Мартиньша Дзиеркалса хоккеисты из столицы Башкортостана ответили голами Линуса Умарка, Владимира Ткачева, а победу "Салавату" принес гол Антона Бурдасова.