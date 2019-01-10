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10 января 201920:40 Валентин Богданов

Стена раздора. Трамп так и не договорился с демократами

Сказал демократам "пока" и отправился на границу. Но кулаком по столу не бил. Новая попытка Трампа найти компромисс с оппозицией по поводу строительства обещанной избирателям стены закончилась перепалкой в соцсетях. Затянувшийся паралич федеральных ведомств теперь уже точно поставит рекорд не только исторический, но и экономический. По мнению экспертов, из-за шатдауна страна теряет около 30 миллиардов долларов. Под угрозой даже наивысший кредитный рейтинг США, который готовы понизить мировые агентства.


После провала переговоров по финансированию строительства стены на границе с Мексикой и открытию правительства Дональд Трамп собрался туда, где его понимают. В Техасе у него назначена встреча с пограничниками. В поездке президента США будет сопровождать и советник по юридическим вопросам Пэт Сиполон. Человек непубличный, чье присутствие может быть и сигналом к тому, что Трамп все-таки решит объявить чрезвычайное положение. По-хорошему с оппонентами он так и не договорился.

"У меня есть полное право объявить чрезвычайное положение. Юристы советуют мне так и поступить. Пока я этого не делаю, но если понадобится, то я об этом объявлю. Было бы неплохо, если бы мы договорились с демократами. Но общение с ними доходит до абсурда. Они не умеют договариваться", — утверждает Трамп.

На встречу с лидерами демократов из обеих палат Конгресса Дональд Трамп не позвал телекамеры, чем те и воспользовались. У них своя версия событий.

"Он просто встал и вышел. Он спросил спикера Пелоси: "Вы согласны на стену"? Она сказала "нет". После этого он просто встал, заявил, что нам нечего обсуждать и вышел из комнаты. В очередной раз мы увидели приступ истерики, потому что президент не получил желаемого", — рассказывает сенатор Конгресса США от демократической партии Чак Шумер.

Трамп, правда, даже был готов поступиться принципом "утром деньги", то есть 5,7 миллиарда долларов, "вечером" — отмена шатдауна. Неприятный разговор происходил в Белом доме, куда президент США вернулся с Капитолийского холма, где заручился поддержкой однопартийцев. Оказавшись на рабочем месте в присутствии журналистов, хозяин Овального кабинета подписал закон о борьбе с торговлей людьми. Демократов рядом не было, но партийные пристрастия продемонстрировал журналист ABC, вступивший с хозяином Овального кабинета в перепалку.

Еще немного и сам Трамп окажется на месте Билла Клинтона. В том смысле, что нынешний шатдаун в двух днях от прежнего рекорда продолжительности. В 1995 году федеральные служащие США без оплаты просидели три недели. Если все пойдет как сейчас, то в это воскресенье будет уже 22 дня. И все это ради стены, в силу которой, как оказалось, Трамп сам до конца не верит. Пресса откопала фрагмент его выступления 2004 года перед студентами.

"Если перед вами возникнет бетонная Стена, то пройдите сквозь нее, обойдите ее, перемахните через нее. Ничто не должно остановить вас от того, чтобы попасть на другую сторону", — заявил тогда Трамп.

Теперь Трамп настаивает на металлическом варианте исполнения. Но и у него есть изъяны. В распоряжении NBC оказались эксклюзивные фото испытаний на прочность нового прототипа ограды из закрытого отчета. Перелезть такую стену может и не получится, зато можно ее пропилить. Впрочем, ни бетонного, ни стального ограждения во всю длину границы пока нет, а вот шатдаун уже доставляет хлопоты тем, кто хочет попасть в США на вполне легальных основаниях. Сайт посольства США в нашей стране перестал обновляться, о чем на его главной странице предупреждает объявление. Видимо, системный администратор из госдепа тоже вовремя не получает своих чеков.

Без оплаты и те, кто сам распределяет средства. В американском профсоюзе работников казначейства накануне подали в суд на администрацию Белого дома. И это уже второй подобный иск. На рассмотрении и жалоба от профсоюза госслужащих, который представляет интересы 300 тысяч человек.

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