Госдума почтила память Лукьянова: Россия прощается с последним главой советского парламента

Госдума почтила память человека, фамилия которого на стыке эпох была знакома едва ли не всем жителям СССР. В Москве скончался Анатолий Лукьянов, последний глава советского парламента, политик N2 в большой стране, который до последнего пытался, но так и не смог уберечь ее от распада.

"Как ни странно, я нигде не писал заявления на поступление на работу", — вспоминал о своей жизни председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов.

В 14 лет он уже работал на оборонном заводе. Шла война. Война, с которой его отец не вернулся. Мальчишкой Толя Лукьянов знал, что такое голодать, работать до изнурения, бороться до победы. И чего это стоит! В 23 года он закончил МГУ. Юрфак. Факультет "Государственное право".

"Он прошел все ступеньки государственной партийной работы. И возглавил Верховный Совет СССР. В советской табели о рангах это была вторая должность в государстве", — подчеркивает руководитель думской фракции КПРФ Геннадий Зюганов.

"Михаил Сергеевич Горбачев становится президентом Советского Союза. Михаил Сергеевич, вам слово", — обращался к своему другу Анатолий Лукьянов.

Исторические кадры: Михаил Горбачев — единственный президент исчезнувшей страны и Анатолий Лукьянов — последний председатель Верховного Совета Союза ССР.

"Перестройка началась вместе с ними. Больше того! Я могу сказать, что он, как юрист, как человек, который закончил вместе с Горбачевым МГУ, как друг, на первом этапе принимал участие не только в написании законов Советского Союза. Он еще готовил новую Конституцию Советского государства", — подчеркивает экс-секретарь ЦК КПСС, академик РАН Егор Строев.

Всегда спокойный голос. Ровный тон. Это было странно, когда с официальных трибун говорили, как на митингах, а на демонстрациях под крики "Ура!" звучали такие, например, лозунги, как "Долой систему привилегий".

Анатолий Лукьянов хотел изменить закостенелую систему. Он так и говорил — закостенелая. Сторонников все сохранить называл "ортодоксами", сторонников все изменить — "радикалами". Не был ни с теми, ни с другими. И с Горбачевым они идейно разошлись, потому что Анатолий Иванович не мог понять, каких реформ хочет президент-реформатор.

"Он был принципиальным человеком. Он считал, что социальная справедливость – важнейшая цель, конечная, главная цель любого государства", — вспоминает Лукьянова экс-секретарь ЦК КПСС Владимир Долгих.

Он чувствовал, понимал лучше многих, что его страна рушится. Да, пустые полки, галопирующая инфляция, выплеснувшееся недовольство простых людей и первая политическая оппозиция. Лукьянов, второй человек в государстве, столкнулся с парадом суверенитетов республик и то, что казалось немыслимым — первые межнациональные конфликты, кровь.

Он готовит новый Союзный договор и пишет новую Союзную Конституцию. Ищет поддержки Горбачева и заручается, казалось бы, нерушимым аргументом — референдум о сохранении СССР. Демократичнее некуда. 76% проголосовали за Союз.

- Высказана воля народа. И она однозначна.

Это было в марте 1991 года. А в августе — ГКЧП. Лукьянов публично от него отмежевывается и летит к Горбачеву. И ровно через неделю Лукьянова арестовывают. В "Матросской тишине" он проведет больше года по обвинению в подготовке государственного переворота.

"Я принес эту книжку — "Переворот мнимый и настоящий". Она написана в тюрьме", — признавался Анатолий Лукьянов.

Анатолий Лукьянов убежден, что переворот — это то, что произошло после ГКЧП: отречение Горбачева, Беловежские соглашения, изменение государственного строя. Вернувшись в политику, уже как депутат Государственной думы. И до последних дней он отстаивал идею социализма для России. А еще совсем не по-советски называл Россию Русью, когда писал не законы, а стихи:

Я с тобой, историк, спорить не берусь

В омуте теорий как рождалась Русь,

Как она мужала, становясь страной

Русской, Белой, Малой,

Но навек одной...