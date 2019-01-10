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10 января 201921:15 Сергей Самоха

Прорыв в Тушинском тоннеле. Как это было

Движение по Волоколамскому шоссе в Москве восстановлено в обе стороны. Первые последствия обрушения грунта в Тушинском тоннеле городские службы, МЧС и полиция ликвидировали меньше чем за 6 часов. Наземный городской транспорт вернулся к работе по привычным маршрутам. Вода в Канале имени Москвы перекрыта, а на месте подтопления в эти минуты вывозят тонны обрушившейся на проезжую часть и быстро замерзающей грязи. Всего работают 150 КамАЗов.

Тонны воды нескончаемым потоком вырываются на дорогу. Эти кадры сняли в первые минуты после ЧП те, кто успел проехать по Тушинскому тоннелю. Кажется, что этот водопад бьет из бетонного ограждения.


Никто не пострадал. Многие москвичи еще не вернулись после новогодних праздников, поэтому в тоннеле было мало машин. Почти сразу стало ясно, что движение придется перекрывать.

Первая авария за 80-летнюю историю Тушинского тоннеля произошла около 10 утра. Бурый фонтан воды, смешанной с песком и глиной, хлынул из дамбы на улице Сходненской, в пяти метрах над землей. В насыпи шлюза номер 8 Канала имени Москвы, высотой около 17 метров, образовалась крупная промоина в 75 квадратных метров.

"Очень много воды и грязи вытекло в тушинский тоннель. Пришлось приостановить движение, авария достаточно серьезная. Надеюсь, до завтрашнего утра все работы будут проведены", — заявил мэр Сергей Собянин.

Участок канала в районе восьмого шлюза, где и произошла авария, содержит миллионы кубометров воды. Чтобы не допустить окончательного разрушения дамбы, приоткрывают задвижки шлюзов. За 5 часов из канала уходит около 300 тысяч тонн воды. Ее уровень на аварийном участке упал примерно на три метра. Но даже спустя пять часов поток, льющийся на проезжую часть, колоссальный. Каждую секунду выливается около 100 литров воды. Это настоящий селевой поток: смесь мокрого снега, камней и грязи.

В итоге остановить поток удалось только через 7 часов, сбросив воду через шлюз ниже уровня промоины. Когда опасность разрушения дамбы миновала, коммунальные службы приступили к расчистке завалов. С водой частично справилась ливневая канализация, частично из поддопленого тоннеля ее откачали насосами. К горам вымытого потоком грунта выстроилась вереница самосвалов и погрузчиков. На то, чтобы вывезти всю грязь, понадобится примерно 150 грузовиков.

Сейчас эксперты исследуют место промоины и выясняют причины ЧП. Но некоторые версии уже есть. Стенки шлюзов Канала имени Москвы дают протечку не в первый раз. Известны и другие случаи: уже несколько лет подтекает конструкция, расположенная в Дубне. По словам заместителя мэра столицы Петра Бирюкова, затопление могло произойти не только из-за износа, но и из-за нарушений во время расширения Волоколамского шоссе в начале 2000 годов. Тогда к старым линиям тоннеля добавили еще две: трехполосную дорогу для движения из центра и двухполосную для съезда на улицу Свободы. При строительстве этих тоннелей воду пришлось сбрасывать, а насыпь срывать.

"Различные могут быть версии, в том числе и то, что в 2003 году были допущены какие-то отклонения при расширении Волоколамского шоссе и строительстве тоннеля. Возможно, были отклонения. Специалисты будут изучать", — рассказал заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

Канал имени Москвы, построенный в конце тридцатых, — уникальная архитектурно-инженерная конструкция, но очень солидного возраста. В сталинские времена шлюз считался сооружением первого класса ответственности, рассчитанным, в буквальном смысле, на век эксплуатации. 128 километров водного пути соединяют Москву-реку с Волгой. Трасса начинается на правом берегу Волги у Дубны, поднимается на высоту 38 метров к водоразделу из пяти водохранилищ, а затем опускается к точке соединения с Москвой-рекой.

Воду поднимают насосами по 5 ступеням со шлюзами. Именно на последнем и самом коротком участке, длиной всего 3 километра, и произошел провал грунта. Здесь расположены 7 и 8 шлюзы, между которыми канал проходит по искусственной насыпи над Тушинским тоннелем. А внизу автомобильное, трамвайное и пешеходное движение.

"По первому впечатлению кажется, что это не связано с тоннелем, что причиной явилось разрушение дамбы или откоса Канала Москвы. Такое количество воды, откуда в тоннеле оно возьмется!? Только из канала. Это не грунтовые воды, которые там присутствуют", — считает профессор кафедры "Мосты, тоннели и строительные конструкции" МАДИ Лев Маковский.

Окончательный вывод сделают эксперты. Они уже начали работать на месте аварии. Несмотря на устрашающие кадры с места ЧП, сам Тушинский тоннель практически не пострадал. С ремонтом дамбы все намного сложнее. Чтобы качественно провести все работы по укреплению стенок, нужно дождаться выводов экспертов о причинах провала грунта. В руководстве Канала имени Москвы обещают устранить проблему к началу навигации в марте-апреле.

"Первое — мы понизили уровень до практически нулевой отметки, чтоб прекратить доступ к месту течи. С завтрашнего дня мы приступим к обследованию и к расчистке места течи. После того, как будут установлены причины происшествия, будут приняты проектные решения и будут осуществлен ремонт гидротехнического сооружения", — руководитель Канала имени Москвы Герман Елянюшкин.

В данный момент движение автомобилей в тоннеле запущено в обоих направлениях.

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