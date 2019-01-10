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10 января 201921:14 Ася Емельянова

Павленский сравнил себя с маркизом де Садом, разжигающим пожар мировой революции

В Париже начинается суд над акционистом-эмигрантом Петром Павленским по делу о поджоге Банка Франции осенью 2017-го. Также на скамье подсудимых — его экс-соратница Оксана Шалыгина. Их обвиняют в порче имущества способом, угрожающим жизни людей, и могут отправить за решетку на 10 лет. Сам Павленский утверждает, что хотел разжечь огонь мировой революции и отомстить Банку Франции — за спонсирование борьбы правительства с Парижской коммуной.

Поджигая Банк Франции, Петр Павленский по его словам, "боролся за права французов, над которыми глумится власть". Но стоять в общей очереди с ними, с французами отказался — опаздывал на собственный суд.

Проигнорировал и собственную жену. Деятельницу искусств — так она себя называет — Оксану Шулыгину — она тоже подсудимая.

На дело — поджог банка в 2017-м — они шли вместе. Вместе сидели в тюрьме, но после освобождения их пути разошлись. "Мне все это надело" — написала Шулыгина в социальных сетях.

"Посмотрим, либо суд отменит решение, либо продолжит глумление над обществом!" – заявил Павленский.

Эти же заявления — про борьбу с системой, маркиза де Сада, революцию, Павленский начал делать сразу после начала заседания. Судья пыталась объяснить, что всему свое время, остановила перевод. Присяжной переводчице досталось — когда начались оскорбления, Катерина в процессе участвовать отказалась.

"Такое в моей карьере первый раз — чтобы оскорбляли", — заявила она.

Все это вполне возможно часть художественного замысла. Павленский сам ничего не комментирует. Ведь ни он, ни его бывшая супруга журналистов не жалуют — хотя и без них не могут. Борьба с системой незаметной не бывает — на поджоге, на выходе из изолятора — его всегда сопровождали камеры.

Именно так и стало известно, что во Франция, куда Паленский так стремился — страшная бюрократия, а в местной тюрьме побои и издевательства. Художнику есть с чем сравнивать — он сидел в Бутырке.

"Ну это бюрократия, это типичная бюрократия во Франции. Она достаточно тяжелая, в некоторых моментах даже тяжелее чем в России", сообщил он.

Статья "умышленный поджог" во Франции серьезное дело — обвинение может запросить для Павленского 10 лет тюрьмы. Если все-таки процесс начнется.

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