В новом сериале Netflix обнаружили Аллу Пугачеву

Представители стриминг-сервиса Netflix опубликовали трейлер нового сериала "Матрешка" (Russian Doll), который рассказывает о женщине, оказавшейся в своеобразном Дне сурка. Она все время погибает, постоянно воскресая. Российские зрители сочли героиню копией Аллы Пугачевой.

Пока англоязычные зрители обвиняют Netflix во вторичности, русские пользователи соцсетей поражаются сходству героини Наташи Лионн с Аллой Пугачевой.

Ребят, в смысле это... СЕРИАЛ ПРО АЛЛУ БОРИСОВНУ? https://t.co/gXstp7sfkW — Рысявка (@lynx_cat) 9 января 2019 г.

Авторы сериала и знаменитая певица это обстоятельство пока не прокомментировали. Первую серию "Матрешки" покажут 1 февраля.