В новом сериале Netflix обнаружили Аллу Пугачеву

Представители стриминг-сервиса Netflix опубликовали трейлер нового сериала "Матрешка" (Russian Doll), который рассказывает о женщине, оказавшейся в своеобразном Дне сурка. Она все время погибает, постоянно воскресая. Российские зрители сочли героиню копией Аллы Пугачевой.

Did you get the news? We're about to die. From @nlyonne, Amy Poehler, and @LeslyeHeadland, #RussianDoll arrives February 1st. pic.twitter.com/RVseAGwvvE