Стена Трампа оказалась слишком хрупкой и некачественной

В проекте знаменитой стены Дональда Трампа, которая должна появиться на границе между США и Мексикой, нашли существенный изъян. Прототип заграждения оказался настолько хрупким, что тестировщики смогли распилить его пилой, сообщает NBC.

Эксперты из Департамента внутренней безопасности США проверили прототип стены Трампа на прочность и пришли к неутешительному выводу – он некачественный.

Сотрудники пограничной службы, которым велели сломать стену в качестве эксперимента, сделали это на удивление легко и быстро.

Ранее сообщалось, что в марте 2018 года Дональд Трамп велел сделать 8 моделей стены из стали и бетона, которые сам же и протестировал. Больше всего президенту понравился проект из стали.

При этом за месяц до этого в Управлении таможенной и пограничной охраны США заявили, что эти же образцы были протестированы и признаны непригодными еще в 2017 году.

Трамп говорил, что стену между США и Мексикой придется построить из стали, а не из бетона, потому что против последнего варианта протестуют демократы.