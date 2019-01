Полный шатдаун: Трамп отказался от Давоса из-за денег

Президент США Дональд Трамп отменяет поездку в Давос. Он не примет участия во Всемирном экономическом форуме из-за разногласий с демократами по поводу строительства защитной стены от мигрантов на границе с Мексикой.

Об отмене очень важной поездки на Давосский форум Трамп с сожалением написал в своем Twitter. Президент Соединенных Штатов извинился перед участниками форума и пожелал им успеха.

Because of the Democrats intransigence on Border Security and the great importance of Safety for our Nation, I am respectfully cancelling my very important trip to Davos, Switzerland for the World Economic Forum. My warmest regards and apologies to the @WEF!