Полный шатдаун: Трамп отказался от Давоса из-за денег
Президент США Дональд Трамп отменяет поездку в Давос. Он не примет участия во Всемирном экономическом форуме из-за разногласий с демократами по поводу строительства защитной стены от мигрантов на границе с Мексикой.
Об отмене очень важной поездки на Давосский форум Трамп с сожалением написал в своем Twitter. Президент Соединенных Штатов извинился перед участниками форума и пожелал им успеха.
Because of the Democrats intransigence on Border Security and the great importance of Safety for our Nation, I am respectfully cancelling my very important trip to Davos, Switzerland for the World Economic Forum. My warmest regards and apologies to the @WEF!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 января 2019 г.
Деятельность администрации США частично приостановлена с 22 декабря из-за разногласий по поводу финансирования строительства пограничной стены. Демократы отказываются выделять на нее деньги. А деньги немалые – 5 миллиардов долларов. Строительство препятствия перед мигрантами из стран Латинской Америки было одним из предвыборных обещаний Трампа. Трамп в ответ отказался подписывать проект временного бюджета. Прекращение финансирования госструктур в США называется шатдаун.
Финансирование государственных учреждений США было частично приостановлено в конце 2018 года. Из-за этого даже погасла рождественская елка перед Белым домом: ее не на что было починить. Шатдаун длится уже 20 суток.
Демократы готовы выделить на стену против мигрантов только 1 миллиард 300 миллионов долларов. При этом лидер республиканского большинства в американском Сенате Митч Макконнел заблокировал два законопроекта демократов по прекращению шатдауна.
В урезанном режиме с 22 декабря работают госдепартамент США, минюст, министерства транспорта и сельского хозяйства.
Частичная приостановка работы правительства США (шатдаун) ставит под угрозу работу сотрудников ФБР. Пока спецагенты продолжают без заработной платы нести службу, но терпение 13 тысяч сотрудников Федерального бюро расследований уже на пределе. ФБР расследует преступления от тяжких и финансовых, до шпионажа и терроризма.
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