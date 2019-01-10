Госдеп урезает финансирование Радио "Свобода" и "Голосу Америки"

"Выявлены материалы, транслирующие идеологические установки международных террористических организаций". Первые и весьма красноречивые результаты проверки Роскомнадзором деятельности British Broadcasting Corporation (ВВС) на соответствие российскому законодательству.

Закономерный ответ на травлю RT британскими властями. Сразу же — повод задать руководству некогда авторитетного СМИ несколько неудобных вопросов.

Нашлись интернет-публикации с цитатами лидера ИГИЛ (запрещена в РФ) Абу Бакра Аль-Багдади. Далее — экспертиза. И, вполне вероятно, иск в Генпрокуратуру.

Причём напросились-то сами. Закон бумеранга в действии. Как и в случае с "Медузой", которая опять оскандалилась.

Покровы срывает "Проект" — новое онлайн-СМИ Романа Баданина. Оказывается, Галина Тимченко не прочь вернуть к работе пойманного на харрасменте и уволенного с позором экс-главреда Ивана Колпакова.

По одной из версий, займёт освобождённое Ильёй Красильщиком издательское кресло. Чему совсем не рады сотрудники. Да и вообще — атмосфера нездоровая: за два с половиной месяца из "Медузы" якобы ушли десять человек.

Что сказать? Непростые времена для самых прогрессивных и демократичных. И даже у заслуженных ветеранов пропаганды — "Радио Свобода" и "Голоса Америки" — как выяснилось, появились проблемы.

Тот случай, когда цифры говорят сами за себя. В этом году "Настоящее время" — совместный медиа-проект Радио "Свобода" и "Голоса Америки" получит из казны Госдепа 5 миллионов 338 тысяч долларов. Всего пять миллионов. В прошлом году было десять с хвостиком. Мельчает американский пропагандист.

"Те проекты, которые ведёт, например, Радио "Свобода" — не пользуются популярностью в России. Американцы не получают должного эффекта. По крайней мере при помощи такого довольно унылого ресурса, как Радио "Свобода". Я думаю, они его начали просто сокращать", — сообщил Павел Шипилин, политтехнолог и блогер.

Это официальные, выложенные в Сеть данные правительственного агентства США по глобальным медиа. Оно платит подопечным СМИ за антироссийскую пропаганду. Но отклик слабоват.

Открываем ютуб-канал "Настоящего времени". Подписчиков вроде бы полмиллиона, но прямой эфир смотрят около одной сотни человек. А ведь заявлено круглосуточное вещание на русскоязычную аудиторию по всему миру. Сотня зрителей это просто смешно. Может быть, начало конца?

"Они посчитали, что Радио "Свобода" никто не слушает практически, телевизионную часть практически никто не смотрит. И фактически, они их как неэффективные просто закрывают. Тут нужно посмотреть, куда эти денежные средства будут перенаправлены", — считает Олег Ногинский, эксперт научного Центра евразийской интеграции.

Телеграмм-каналы, чаты и соцсети — вот новые линии фронта информационной войны. Противостояние онлайн, когда хлёсткий мэм может сказать больше, чем целая передача по радио.



"Просто меняется удельный вес определённых инструментов. Инструменты обычные, нью-срумы, которые в Праге, в Москве, на Восточный блок — уходят в прошлое. Это все будет происходить на ютубе, в молодежных сетях – основной упор сейчас не на думающую элитную аудиторию, а на молодежь 12-18 лет", — рассказал Дмитрий Таран, политолог.

Вот ещё цифры. Русская служба Радио "Свобода" в прошлом году получила от правительственного агентства США по глобальным медиа шесть миллионов семьсот тысяч долларов, примерно. В этом будет на 400 тысяч меньше.

"Голос Америки", российский сегмент: было шесть девятьсот, стало шесть миллионов восемьсот пятьдесят тысяч долларов, если округлить.

Вроде бы не такая серьёзная разница, но есть тенденция. О которой заговорили ещё в феврале прошлого года, когда стало известно, что в 2019-м Госдеп выделит на пропаганду на 24 миллиона долларов меньше. Впрочем, и 661 миллион долларов сумма внушительная.

"Будут создаваться новые бренды, будут создаваться новые имена, будут уходить от дискредитированных брендов, напрямую ассоциирующихся с американскими спецслужбами, будут создаваться якобы патриотические структуры. Блогеры, СМИ будут получать втёмную финансирование" – уверен Таран.

Пока "Голос Америки", Радио "Свобода", "Настоящее время" деятельность свою продолжают. И слабеющие, выходит, позиции явно постараются удержать. Вот только как? Зрителю-то не заплатишь, чтобы смотрел и слушал.