В Москве на проспекте Мира похитили мужчину

У кафе экзотической кухни на проспекте Мира в Москве неизвестные стреляли. После нескольких выстрелов злоумышленники схватили мужчину, затолкали его в багажник серебристого внедорожника Mitsubishi без номеров и увезли в неизвестном направлении.

Информацию об инциденте на северо-западе Москвы проверяют сотрудники столичного управления Следственного комитета России. Они работают на месте происшествия. Проводится розыск автомобиля, похитителей и потерпевшего, подчеркнула официальный представитель московского главка Следственного комитета Юлия Иванова.