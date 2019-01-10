Во Франции разбился истребитель Mirage 2000D

На востоке Франции рухнул истребитель Mirage 2000D. Оба его пилота, капитан Батист Ширье и женщина-лейтенант Одри Мишлон, погибли. Минобороны страны выразило соболезнования их семьям, передает РИА Новости.

Связь с самолетом была потеряна в середине дня 10 января. Истребитель в этот момент находился над горным массивом Юра. Затем в горах были найдены его обломки, а также парашют одного из пилотов.