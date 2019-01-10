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10 января 201923:24

Полиция Лас-Вегаса возьмет ДНК Криштиану Роналду для исследования

EPA

Американская полиция продолжает расследование в отношении португальского футболиста Криштиану Роналду по делу об изнасиловании десятилетней давности. Правоохранителям потребовались образцы ДНК игрока "Ювентуса".

Полиция Лас-Вегаса, — города, где Криштиану Роналду изнасиловал Кэтрин Майорги, намерена сравнить генетические образцы португальца с теми, что были найдены на одежде пострадавшей. Американские правоохранительные органы обратились к итальянским коллегам с просьбой предоставить образцы ДНК нападающего "Ювентуса".

Осенью модель Кэтрин Майорга заявила, что в 2009 году подверглась сексуальному насилию со стороны Криштиану Роналду. Девушка получила от футболиста деньги за молчание, но через 9 лет решилась открыть тайну.
 

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