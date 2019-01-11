Глава МИД Германии: санкции против "Северного потока-2" недопустимы

Германия считает недопустимым вводить санкции против "Северного потока-2". Об этом заявил глава МИДа страны Хайко Маас. Он отметил, что строительство газопровода — это коммерческий проект. И он важен не только для Берлина, но и для всей Европы, сообщает телеканал "Россия 24". И все решать должна именно Европа, а не Штаты.

Кроме того, Маас сообщил, что собирается в Россию, чтобы наладить прямой диалог.