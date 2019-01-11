Врио губернатора Сахалинской области: не надо спекулировать на теме передачи Курил Японии

Курильские острова — это российская земля, и жители региона категорически против каких-либо территориальных изменений. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко. Он призвал перестать спекулировать на этой теме.

10 января в Госдуму внесли законопроект, в котором подчеркивается: Курилы — это неотъемлемая часть России, напоминает телеканал "Россия 24". А ранее в Министерство иностранных дел России вызвали посла Японии — высказывания японского руководства по проблеме мирного договора в Москве восприняли как попытку навязать собственный сценарий ее решения.