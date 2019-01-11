Рогозин рассказал о российской лунной программе

США попросили Роскосмос создать космический корабль на базе "Союз МС", который мог бы летать на Луну. Об этом рассказал Дмитрий Рогозин в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 24".

Он сообщил, в каком году прилунится наш космический аппарат. "Мы приняли решение восстановить лунную программу. В 2021 году мы отправляем первый космический аппарат на Луну, — сказал Дмитрий Рогозин. — Следующие аппараты — "Луна-25", "Луна-26", "Луна-27" — полетят соответственно в 23-25 годах. В том числе это будет отработка технологий посадки и взлета с лунной поверхности".

В 1969 году Штаты объявили, что американские астронавты успешно высадились на Луну. С тех пор кадры лунной прогулки не раз подвергались сомнению. Один из аргументов: полвека назад американцы смогли создать ракету, способную слетать на спутник Земли — а сейчас не получается, хотя с тех пор технологии не стояли на месте. В Штатах говорят, что утеряна техническая база. Каким-то образом исчезла часть документации.