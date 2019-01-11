11 января 201901:44
На одном из крупнейших круизных лайнеров в мире разразилась эпидемия
Почти девять тысяч пассажиров застряли на одном из самых больших круизных лайнеров в мире. В данный момент он путешествует по Карибским островам. Все из-за кишечного вируса, которым заразились уже почти 300 человек на борту. Заболевание тяжелое, сопровождается диареей и тошнотой. Туристам на время карантина запретили покидать судно, передает телеканал "Россия 24".
Год назад на борту крупного лайнера в районе Карибов тоже произошла вспышка опасного кишечного норовируса. Из 5 тысяч пассажиров под ударом оказались 350. Многие в итоге оказались в больнице.
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