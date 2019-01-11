Спортсмены из Ватикана планируют выступить на Олимпийских играх

Сборная Ватикана по легкой атлетике планирует выступить на Олимпийских играх. Об этом заявил руководитель департамента спорта и культуры Ватикана Хосе Санчес де Тока.

В четверг было объявлен о создании сборной Ватикан по легкой атлетике. В нее вошли около 60 бегунов, среди которых, как священнослужители, так и гвардейцы, и отсуживающий персонал. Самому старшему ватиканскому атлету – 60 лет.

Хосе Санчес де Тока сообщил, что легкоатлетическая команда планирует вступить на международных соревнованиях, в том числе и Олимпийских играх. "Мы мечтает пронести флаг святого престола на церемонии открытия игр", — приводит слов де Токи "Спорт-Экспресс".