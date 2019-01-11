Норвежский Boeing уже месяц не может вылететь из Ирана из-за санкций США

Из-за санкций США из Ирана уже почти месяц не может улететь норвежский Boeing. 14 декабря 2018 года лайнер, следовавший из Дубая в Осло, экстренно приземлился из-за проблем с двигателем.

192 пассажира переночевали в местном отеле и улетели другим самолетом. А этот борт нужно ремонтировать, но запчасти для него поставить нельзя из-за санкций США.

Сейчас авиакомпания пытается добиться получения специального разрешения, передает телеканал "Россия 24". Также были опасения, что пассажирам, которые случайно побывали в Иране, откажут в безвизовом въезде в США. Но местные СМИ сообщают, что в итоге исламская республика не поставила штампы в паспорта.