Губернатор Московской области исполнил мечту школьницы Кати Ильиной

У школьницы из Солнечногорского района Подмосковья исполнится мечта сняться в кино.

В декабре 2018 года в Кремле перед заседанием Госсовета установили "Елку желаний", напоминает телеканал "Россия 24".

Губернатор Московской области Андрей Воробьев снял с нее несколько шаров с пожеланиями детей, в том числе — с просьбой Кати Ильиной.

И вот 10 января девочка прошла фотопробы для будущих съемок в кино, а также побывала на экскурсии в музее киностудии "Военфильм".