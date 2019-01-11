Мнучин объяснил, почему En+, "Русал" и "Евросибэнерго" выводятся из-под санкций

Стивен Мнучин, министр финансов США, объяснил, почему с компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго" могут быть сняты санкции. По его словам, эти компании попали в санкционный список из-за того, что их контролировал Олег Дерипаска. Однако в настоящее время предприятия выходят из-под его управления. При этом они пообещали американскому минфину максимальную прозрачность, чтобы ведомство удостоверилось в том, что Дерипаска утерял контроль над ними. По этой причине компании выводятся из-под санкций, подчеркнул Мнучин.

Вместе с тем он заявил, что если компании не выполнят свои обязательства, санкции против них будут пересмотрены, передает РИА Новости.

Мнучин отметил, что готов продолжать работать с конгрессом США по поводу снятия санкций с En+, "Русал" и "Евросибэнерго". Ранее представители конгресса обратились к минфину с призывом отложить снятие санкций с перечисленных компаний до прояснения ряда вопросов.

19 декабря минфин США сообщил о решении исключить En+, "Русал" и "Евросибэнерго" на 30 дней из санкционного списка. При этом Олег Дерипаска остается под санкциями, а его активы останутся заблокированными.