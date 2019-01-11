Пять человек получили ранения в аварии в Ленинградской области

В городе Луга Ленинградской области в результате ДТП пострадали пять человек, в том числе двое детей. О происшествии СМИ сообщили представители управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как уточняется, поздно вечером 10 января в городе Луга на пересечении Комсомольского проспекта и Большой Заречной улицы столкнулись автомобили Volkswagen Jetta и Ford Focus. С травмами средней тяжести с места аварии госпитализированы водители обоих автомобилей (женщина 36 лет и женщина 28 лет), 45-летняя пассажирка автомашины Ford, а также двое пассажиров автомобиля Volkswagen – девочка семи лет и мальчик 16 лет. У девочки врачи диагностировали травмы средней степени тяжести, у мальчика – тяжелые травмы.

В настоящее время дорожная полиция ведет проверку по факту случившегося, выясняются все обстоятельства ДТП.

За последние дни из-за снегопада, серьезно осложняющего дорожные условия, выросла аварийность на дорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. За последние сутки в Северной столице было зафиксировано более 400 аварий, передает ТАСС. По прогнозам синоптиков, ожидается продолжение сильного снегопада и усиление ветра до 15-18 метров в секунду. Чрезвычайные службы призывают водителей быть осторожными на дорогах.