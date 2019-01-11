Россиянка Мария Бутина не жалуется на условия содержания в тюрьме

Россиянка Мария Бутина, арестованная в Вашингтоне, не жаловалась на условия содержания в американской тюрьме посетившим ее российским дипломатам. Об этом СМИ сообщили 10 января представители посольства РФ.

Как уточняется, дипломаты в плановом порядке посетили Марию Бутину, содержащуюся в тюрьме города Александрия в штате Вирджиния. Визит был организован в рамках работы по поддержанию постоянных контактов с гражданами России, находящимися под следствием или отбывающими наказание в тюрьмах Соединенных Штатов. Мария не озвучивала никаких жалоб на условия содержания, передает ТАСС.

Как рассказали дипломаты, Бутина готовится к судебному заседанию, назначенному на 12 февраля текущего года.