Вице-премьер Госсовета Китая может приехать на торговые переговоры в США

Министр финансов США Стивен Мнучин рассказал, что вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ "с высокой вероятностью" посетит Штаты для торговых переговоров. Визит политика может состояться уже в январе, передает ТАСС.

Мнучин выразил надежду, что приостановка работы американского правительства (шатдаун) не отразится на планах Лю Хэ. Глава минфина сделал свое заявление во время брифинга.

С 22 декабря 2018 года деятельность администрации США частично приостановлена из-за разногласий по поводу финансирования строительства пограничной стены. Шатдаун уже внес свои коррективы в политическую и экономическую жизнь США – к примеру, президент Трамп не поехал на форум в Давос. Даже рождественская елка у Белого дома погасла: на ее ремонт нет средств.