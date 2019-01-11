Чемпионат Европы по скелетону перенесен из-за сильных снегопадов

В пятницу в немецком Кеннзеее должен был стартовать чемпионат Европы по скелетону. Однако начало соревнований переносится из-за сильного снегопада, прошедшего над Германией.

В связи с тем, что организаторы чемпионата не успеют привести трассу в норму, чемпионат Европы был перенесен на 19-20 января. Турнир пройдет в австрийском Иглсе и будет совмещен с этапом Кубка мира.

Соревнования по скелетону бывало отменялись или переносились из-за погодных условий. Однако ничего подобного не случалось с первенствами континента.