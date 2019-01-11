Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
11 января 201906:07

В Омске произошел пожар в мечети

фото ИТАР-ТАСС

В Омске загорелась мечеть. Возгорание произошло из-за неполадок в системе "теплый пол". Огонь охватил площадь в 30 квадратных метров.

В настоящее время возгорание полностью потушено, передает ТАСС. В результате ЧП никто не пострадал.

В ликвидации пожара в одноэтажном здании принимали участие 7 единиц техники и 31 сотрудник МЧС.

Сейчас

06:35

Смертельные снегопады в Европе: погибли уже 17 человек

05:05

Мария Бутина не жалуется на условия содержания в тюрьме

02:26

В Нижнем Новгороде произошел сильный пожар

02:25

Foreign Affairs: только Россия способна обеспечить мир в Сирии

02:24

В российских магазинах начали продавать яйца девятками

00:17

ДТП в Республике Коми: 15 человек пострадали

00:02

Парижский суд приговорил Павленского к трем годам тюрьмы

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Мнучин объяснил, почему En+, "Русал" и "Евросибэнерго" выводятся из-под санкций

Мнучин объяснил, почему En+, "Русал" и "Евросибэнерго" выводятся из-под санкций

4 часа назад
Россиянка Мария Бутина не жалуется на условия содержания в тюрьме

Россиянка Мария Бутина не жалуется на условия содержания в тюрьме

1 час назад
В российских магазинах начали продавать яйца девятками

В российских магазинах начали продавать яйца девятками

4 часа назад
Foreign Affairs: только Россия способна обеспечить мир в Сирии

Foreign Affairs: только Россия способна обеспечить мир в Сирии

3 часа назад
Китай вывел на орбиту очередной спутник серии "Чжунсин"

Китай вывел на орбиту очередной спутник серии "Чжунсин"

1 час назад
"Дакар" Экипаж Каргинова выиграл второй этап подряд

"Дакар" Экипаж Каргинова выиграл второй этап подряд

5 часов назад
Прорыв в Тушинском тоннеле. Как это было

Прорыв в Тушинском тоннеле. Как это было

9 часов назад
Рогозин рассказал о российской лунной программе

Рогозин рассказал о российской лунной программе

5 часов назад
Полный шатдаун: Трамп отказался от Давоса из-за денег

Полный шатдаун: Трамп отказался от Давоса из-за денег

8 часов назад
Космическая катастрофа может выбросить Солнце из Млечного Пути

Космическая катастрофа может выбросить Солнце из Млечного Пути

12 часов назад
Глава МИД Германии: санкции против "Северного потока-2" недопустимы

Глава МИД Германии: санкции против "Северного потока-2" недопустимы

5 часов назад
Порошенко занят: президент Украины дал старт томос-туру

Порошенко занят: президент Украины дал старт томос-туру

10 часов назад
Позднее счастье: Борис Смолкин дождался любви и известности только после пятидесяти

Позднее счастье: Борис Смолкин дождался любви и известности только после пятидесяти

15 часов назад
Павел Дуров ликвидировал компанию, внесенную в реестр Роскомнадзора

Павел Дуров ликвидировал компанию, внесенную в реестр Роскомнадзора

10 часов назад
50-летняя русская вдова нигерийского принца перешла "по наследству" к его брату

50-летняя русская вдова нигерийского принца перешла "по наследству" к его брату

12 часов назад
Парижский суд приговорил Павленского к трем годам тюрьмы, но оставил на свободе

Парижский суд приговорил Павленского к трем годам тюрьмы, но оставил на свободе

6 часов назад
Экшен-блокбастер "Т-34" выиграл "Новогоднюю битву"

Экшен-блокбастер "Т-34" выиграл "Новогоднюю битву"

09.01.2019 15:30
Строже и дороже: к чему готовиться водителям России в 2019 году

Строже и дороже: к чему готовиться водителям России в 2019 году

02.01.2019 10:16
Нужна помощь: Ярослава Митякина спасут дорогие лечебные кремы

Нужна помощь: Ярослава Митякина спасут дорогие лечебные кремы

31.12.2018 11:20
Канадский город атаковали тюлени

Канадский город атаковали тюлени

2 часа назад
Пять человек получили ранения в аварии в Ленинградской области

Пять человек получили ранения в аварии в Ленинградской области

2 часа назад
Вспышка метана на шахте в Днепропетровской области: пять человек пострадали

Вспышка метана на шахте в Днепропетровской области: пять человек пострадали

2 часа назад
По морозу в галошах на босу ногу: как сейчас живет великий математик Перельман?

По морозу в галошах на босу ногу: как сейчас живет великий математик Перельман?

3 часа назад
Губернатор Московской области исполнил мечту школьницы Кати Ильиной

Губернатор Московской области исполнил мечту школьницы Кати Ильиной

3 часа назад
В Нижнем Новгороде произошел сильный пожар в производственном здании

В Нижнем Новгороде произошел сильный пожар в производственном здании

3 часа назад
Норвежский Boeing уже месяц не может вылететь из Ирана из-за санкций США

Норвежский Boeing уже месяц не может вылететь из Ирана из-за санкций США

4 часа назад
На одном из крупнейших круизных лайнеров в мире разразилась эпидемия

На одном из крупнейших круизных лайнеров в мире разразилась эпидемия

4 часа назад
Врио губернатора Сахалинской области: не надо спекулировать на теме передачи Курил Японии

Врио губернатора Сахалинской области: не надо спекулировать на теме передачи Курил Японии

5 часов назад
Спортсмены из Ватикана планируют выступить на Олимпийских играх

Спортсмены из Ватикана планируют выступить на Олимпийских играх

5 часов назад
ДТП в Республике Коми: 15 человек пострадали

ДТП в Республике Коми: 15 человек пострадали

6 часов назад
В московском стрелковом клубе мужчина случайно ранил себя

В московском стрелковом клубе мужчина случайно ранил себя

6 часов назад
АвтоВАЗ отчитался о рекордных продажах 2018 года

АвтоВАЗ отчитался о рекордных продажах 2018 года

13 часов назад
СМИ: складной смартфон Samsung и флагман Galaxy S10 покажут в феврале

СМИ: складной смартфон Samsung и флагман Galaxy S10 покажут в феврале

13 часов назад
Посмотрите, как одновременно жгут покрышки 126 машин!

Посмотрите, как одновременно жгут покрышки 126 машин!

14 часов назад
Вороны могут на глаз определить вес предмета

Вороны могут на глаз определить вес предмета

14 часов назад
Ученые нашли связь между размером живота и мозга

Ученые нашли связь между размером живота и мозга

16 часов назад
Исследователи вывели универсальную генетическую "формулу" моногамии

Исследователи вывели универсальную генетическую "формулу" моногамии

16 часов назад
Xiaomi представила дешевый Redmi Note 7 с 48-мегапиксельной камерой

Xiaomi представила дешевый Redmi Note 7 с 48-мегапиксельной камерой

17 часов назад