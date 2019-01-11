В Омске произошел пожар в мечети

В Омске загорелась мечеть. Возгорание произошло из-за неполадок в системе "теплый пол". Огонь охватил площадь в 30 квадратных метров.

В настоящее время возгорание полностью потушено, передает ТАСС. В результате ЧП никто не пострадал.

В ликвидации пожара в одноэтажном здании принимали участие 7 единиц техники и 31 сотрудник МЧС.