Шатдаун поставил под угрозу внутреннюю безопасность США

Шатдаун в США поставил под угрозу работу разведслужбы страны. Об этом сообщает ассоциация агентов ФБР. Из-за нехватки финансирования ресурсы службы ограничены. Так, средств не хватает на проведение проверок безопасности и найм новых сотрудников.

Однако на строительство стены на границе с Мексикой деньги должны отыскать. Об этом еще раз заявил Дональд Трамп, который посетил Техас. Белый дом уже обратился к военным инженерам с просьбой изучить возможность перенаправить на строительство стены деньги, предназначенные для помощи пострадавшим от стихийных бедствий районам.

А тем временем в сети появились фото с испытаний стального прототипа стены, передает телеканал "Россия 24". За такой вариант не раз выступал сам Трамп. Однако рейки будущего барьера можно легко перепилить обычной пилой.

У Белого дома прошли массовые протесты госслужащих против шатдауна. "Мы хотим на работу", — заявляют протестующие. С конца декабря в Штатах не работает четверть госучреждений. 800 тысяч человек находятся в неоплачиваемом отпуске. Из-за шатдауна Дональд Трамп накануне официально объявил об отмене своей поездки на экономический форум в Давос.