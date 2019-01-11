Минимальная пенсия на Украине стала еще меньше. За пять лет ее размер снизился более чем вдвое. Доходы пенсионеров подсчитал лидер общественного движения "Украинский выбор". По словам Виктора Медведчука, сейчас это около полутора тысяч гривен или три с половиной тысячи рублей. Прожиточный минимум тоже заметно упал — до четырех тысяч рублей. В 2014 году он составлял 3300 гривен – примерно 10 тысяч рублей, напоминает телеканал "Россия 24". И все это на фоне стремительного роста тарифов.

Так, за газ украинцы теперь платят больше почти в 12 раз. Изменение цены — это одно из требований МВФ. Чтобы не было спекуляций в Европе, топливо должно стоить одинаково везде. Медведчук напоминает, Киев когда-то обещал, что и доходы граждан вырастут до среднеевропейских, но потом, видимо, передумал.

"Цинизму власти нет предела, — комментирует Виктор Медведчук, лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа". — Минимальная зарплата в $150 (вместо обещанных "майданными лидерами" 1000 евро) преподносится как одна из величайших "перемог" еврореформирующейся Украины. А при нищенских зарплатах и пенсиях украинцам приходится платить по европейским тарифам".