Племянница Скрипаля рассказала, что он перестал выходить на связь

Сергей и Юлия Скрипаль перестали выходить на связь. Об этом заявила племянница британского шпиона Виктория Скрипаль.

Ранее газета The Telegraph писала, что Юлия от прошлой жизни якобы не отрезана и продолжает общаться с родственниками и друзьями — как из Великобритании, так и из России, напоминает телеканал "Россия 24". Однако Виктория заявила, что с сестрой последний раз она общалась по телефону в июле 2018 года, а с дядей — почти год назад.

Сергей Скрипаль перестал звонить даже своей матери, которой 91 год. До инцидента в Солсбери сын звонил ей каждую неделю.