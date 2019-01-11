Смертельные снегопады в Европе: погибли уже 17 человек

В Европе жертвами непогоды стали уже минимум 17 человек. Примерно две тысячи человек заблокированы в своих домах из-за сильного снегопада.

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время снег усилится. К выходным может выпасть еще до двух метров осадков. Хотя в некоторых районах сугробы уже выше трех метров.

Красный уровень метеоопасности сохраняется для всей юго-восточной части Германии и большей части Австрии. В Германии отменили чемпионат Европы по скелетону. В австрийских Альпах многие горнолыжные курорты закрыты из-за угрозы лавин, из некоторых эвакуированы все туристы.

Помогать приходится не только людям. В Австрии машинист остановил поезд, чтобы спасти дикую козу. Это произошло на территории одного из национальных парков страны. Коза застряла в сугробе и не могла выбраться. Железнодорожники разрыли снег лопатами и освободили животное, сообщает телеканал "Россия 24".