Секс только по согласию: на Украине вводятся изменения в уголовный кодекс

Украинцев обяжут получать согласие на интимную близость. И речь идет не только о коротких связях. Теперь лишь недвусмысленное "да" может стать поводом для исполнения супружеского долга.

Вслед за прогрессивной Европой Киев внес изменения в свой уголовный кодекс. Действовать новшества начнут сегодня, передает телеканал "Россия 24".

Что интересно: родственные связи — не смягчающее, а скорее, отягчающее обстоятельство. За насилие в отношении супруга можно получить до 10 лет тюрьмы. Аналогичные действия по отношению к постороннему человеку грозят только пятью годами заключения.