Дик Адвокат покинет "Утрехт" по окончанию сезона

Бывший тренер сборной России и "Зенита" Дик Адвокат покинут "Утрехт" по окончанию сезона. В настоящее время команда Адвоката занимает восьмое место в таблице голландского чемпионата.

71-летний Дик Адвокат сам изъявил желание уйти. Он сообщил руководству "Утрехта", что клубу нужна долгосрочная стратегия развития, которую он не сможет обеспечить. Поэтому Адвокат заявил, что покинет пост тренера после завершения чемпионата Голландии.

Дик Адвокат в сентябре прошлого года возобновил карьеру тренера, возглавив "Утрехт". Адвокат тренировал "Зенит" с 2006 по 2009 год, выиграв с клубом из Санкт-Петербурга чемпионат России, Кубок УЕФА и Суперкубок Европы. С 2010 по 2012 голландский специалист тренировал сборную России.