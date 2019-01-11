Форвард "Коламбуса" Панарин стал первой звездой матча НХЛ с "Нэшвиллом"

Российский нападающий "Коламбус Блю Джекетс" Артемий Панарин был признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с "Нэшвилл Предаторз". Россиянин оформил в этой встрече дубль, а его команда победила в овертайме со счетом 4:3. Россиянин стал автором победного гола.

Кроме того, российский вратарь "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский был признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с "Каролина Харрикейнз". Россиянин отразил 26 бросков по своим воротам. "Молнии" добились победы со счетом 3:1.

В Национальной хоккейной лиге завершился еще один матч игрового дня регулярного чемпионата. "Вегас Голден Найтс" уступил дома "Сан-Хосе Шаркс" со счетом 2:3.