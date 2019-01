Форвард "Коламбуса" Панарин стал первой звездой матча НХЛ с "Нэшвиллом"

Российский нападающий "Коламбус Блю Джекетс" Артемий Панарин был признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с "Нэшвилл Предаторз". Россиянин оформил в этой встрече дубль, а его команда победила в овертайме со счетом 4:3. Россиянин стал автором победного гола.

The bread winner — @9Artemi wins it in @EASPORTSNHL OT. pic.twitter.com/LM4Pr0A1zC