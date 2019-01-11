Российская теннисистка Калинская вышла в основную сетку Australian Open

Россиянка Анна Калинская сумела пробиться в основную сетку первого в нынешнем сезоне турнира "Большого шлема" Australian Open. В финале квалификации ей удалось в двух партиях обыграть немку Антонию Лоттнер со счетом 7:6 (7:3), 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 36 минут. Имя соперницы Калинской в первом раунде Australian Open станет известно позже.

Также в основную сетку турнира пробились Вероника Кудерметова и Наталья Вихлянцева, а вот еще одна представительница России Ирина Хромачева пройти дальше не смогла.

Напомним, что Открытый чемпионат Австралии состоится с 14 по 27 января в Мельбурне.