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Убийство фигуриста Тена 6 минут назад
Обвиняемый рассказал в суде подробности убийства фигуриста Тена
Один из обвиняемых в убийстве известного казахстанского фигуриста Дениса Тена в ходе заседания суда рассказал новые подробности об обстоятельствах дела.
По словам Армана Кудайбергенова, у его подельника Нуралы Киясова были финансовые проблемы, поэтому они решили снять зеркала с автомобиля и продать. Кого-то убивать они совершенно не планировали, все получилось случайно, передает "Интерфакс".
"Я прошу прощения у матери Дениса и всего казахстанского народа. Мы не хотели его убивать. У меня не было мыслей убить человека. Нам просто нужны были деньги", — рассказал Арман Кудайбергенов.
Бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2014 года, многократный победитель различных международных турниров Денис Тен был убит 19 июля 2018 года. По данным следствия, он получил тяжелые ножевые ранения во время драки с двумя людьми, которых спортсмен застал за кражей зеркал с его автомобиля. Врачи не сумели его спасти, спортсмен скончался от сильной кровопотери.
По обвинения в убийстве были задержаны 24-летний уроженец Жамбылской области Нуралы Киясов и 23-летний уроженец Кызылординской области Арман Кудайбергенов. Оба подозреваемых дали признательные показания.
В ходе сегодняшнего заседания суда Арман Кудайбергенов также сообщил, что оговорил себя во время предварительного следствия — когда фигурист застал их за кражей, завязалась драка, но ножом спортсмена ударил не он, а Нуралы Киясов.
"Денис побежал за мной, догнал у спортплощадки, и мы начали драться. Он был сильным. Уже позже, когда мы убегали, я выбросил ремень и перчатки, а Нуралы выбросил нож. Я спросил, зачем ты его выбрасываешь, он сказал, что дважды ударил ножом того парня", — рассказал Кудайбергенов.
По словам обвиняемого, первоначально он взял вину за убийство на себя по принуждению, но сейчас "все осознал и не хочет брать вину за то, что не совершал".
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