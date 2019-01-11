Стена в обход Конгресса: Трамп может хлопнуть дверью

Работа разведслужбы США — под угрозой. Из-за споров вокруг бюджета и приостановки работы правительства у ФБР не хватает денег на проверки безопасности и найм новых сотрудников. "Однако стене на границе с Мексикой быть!" — еще раз заявил Дональд Трамп. Белый Дом предлагает, например, направить на ее строительство деньги, которые были выделены для помощи пострадавшим от стихийных бедствий — или же получить финансирование после введения в стране чрезвычайного положения.

Устав слушать про то, что стена не нужна, Дональд Трамп отправился к тем, кто о ней мечтает. К пограничникам, обеспечивающим безопасность на бескрайней полосе земли между Техасом и Мексикой.

Пограничный вертолет на задании Трамп встречал с такими почестями, с каким обычно ждут его президентский борт. Президент США пообщался с офицерами, которые ежедневно патрулируют границу, очевидно, укрепился в своем мнении и теперь сам выглядел неприступным как стена.

"Они говорят, мол, стена — это средневековье! А как насчет колеса? Колесо ведь было придумано гораздо раньше стены. Вот там снаружи стоят машины, в том числе очень дорогие машины, ими пользуется секретная служба и поверьте, эти авто реально дорогие. Я спросил, у всех колеса есть? Да. Ой, а я думал они средневековые. При этом колесо изобрели раньше стены. Просто есть вещи, которые работают. Колесо работает и стена — работает", — говорит Трамп.

Поездку Трампа в Техас освещал его самый назойливый критик — корреспондент CNN Джим Акоста, которого лишали пропуска в Белый Дом. В этот раз он вновь хотел разоблачить президента, но в одном из видео получилось скорее саморазоблачение.

"Вот этот стальной забор, о котором говорил президент. На той стороне видна Мексика, и пока мы шли вдоль этой стены, мы не видели никакой непосредственной угрозы — никаких мигрантов, которые бы пытались прорваться", — отметил Акоста.



Накануне встреча с демократами в Белом Доме закончилась, по сути, так и не начавшись. Сообщали, что Трамп ударил кулаком по столу, развернулся и ушел. Сам он называет этот очередным фейком.

"Я очень спокойно сказал, если вы не хотите сильных границ, тогда пока. И я ушел. Я не разглагольствовал, не орал — как вы сообщали. Шумер повторяет свое стандартное — у Трампа истерика. У меня не истерики, они это специально говорят. И это вранье. Я спокойно вышел из комнаты. Не бил кулаком по столу, должен был, но не бил", — пояснил американский президент.

Но Трамп все же готов хлопнуть дверью. Все чаще он сам и помощники говорят, что стену могут построить в обход конгресса — президент вправе ввести чрезвычайное положение и получить необходимое финансирование. И тогда шатдаун, который вот-вот побьет исторический рекорд по продолжительности — 21 день — закончится.

Пока же правительство нормально не работает, из-за чего Трамп отменил поездку на экономический форум в Давос. Кроме политических причин, есть финансовые: в условиях шатдауна без денег обеспечить длительный зарубежный визит президенту США госструктуры не могут. Подсчитали: максимум Трамп мог бы побыть в Швейцарии 12 часов.