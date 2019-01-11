"Елка желаний" исполнила мечту тяжело больного мальчика увидеть военные самолеты

В Тверской области исполнилось новогоднее желание 11-летнего Максима Боброва. Мальчик, страдающий редким генетическим заболеванием, мечтал увидеть военные самолеты. Его письмо попало в Кремль на "Елку желаний", а оттуда — к губернатору региона. Накануне Максим побывал на военной авиабазе.

У юного жителя Бологого Максима Боброва редкое генетическое заболевание. Неутешительный диагноз, единственный на всю Россию, мальчику поставили в 1,5 года. В 4 года была сделана трансплантация стволовых клеток костного мозга. И примерно с этого же времени Максим увлекается военной техникой. Его интересует все, что связано с армией. Служить в силу недуга ему не придется, но мечту побывать в настоящей воинской части сегодня удалось воплотить в жизнь.

"Мы очень рады, что заботятся все-таки о детях, о таких, которые никуда не могут выехать. Это очень приятно", — говорит Елена Боброва, мать Максима Боброва.



Сам факт поездки для Максима — это целое событие. Прогулки и общение сведены до минимума. Ребенку нельзя болеть, любое повышение температуры убивает донорские клетки. Нельзя и перенапрягать здоровую часть головного мозга, иначе возможны необратимые последствия. Но желание жить у этого 11-летнего мальчишки настолько велико, что даже бывалые офицеры готовы исполнить любую мечту. По команде поднимают военные истребители в небо. И уже за чашкой чая Максим смог поделиться впечатлениями.

- Ну как, исполнили твое желание?

- Исполнили!

- Может еще что-то хотелось посмотреть? Что-то не увидел?

- Да нет, все нормально.

- Теперь ты видел самые лучшие передовые образцы российской военной техники, которые стоят на вооружении, на которых работают наши летчики. Это лучшие мировые образцы техники, поэтому ты сегодня стал человеком, который живьем увидел, как работают боевые самолеты.

Губернатор Игорь Руденя сегодня выступает в роли волшебника. О мечте Максима и еще четырех ребят из Тверской области он узнал на президентской "Елке желаний".

"Я считаю, что вообще это очень хорошая традиция, очень хороший опыт и очень хороший проект, который надо продолжать каждый год. Мы к этому готовы и будем всячески поддерживать эти начинания и такие проекты", — сообщил Игорь Руденя, губернатор Тверской области.

В 2019 году все загаданные желания удалось исполнить.